Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim bezwingt SC Alstertal-Langenhorn in drei Sätzen

Mit einer soliden Leistung setzten sich die Frauen des 1. VC Parchim vor rund 80 Zuschauern in drei Sätzen gegen den SC Alstertal- Langenhorn durch und sind jetzt mit zehn Punkten Tabellenvierter.

Parchim | „Es war schon sehr schwer, über die gesamte Spielzeit die Spannung hoch zu halten“, so Parchims Trainerin Janine Carli kurz nach dem Satzball im dritten Durchgang. Denn insgesamt hielt sich das Niveau der Begegnung in Grenzen. In den entscheidenden Phasen hatten die VCP-Damen aber das Spiel im Griff und auch die stärkeren Argumente im Angriff. „Wir mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.