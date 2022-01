Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim bezwingt in der Platzierungsrunde GW Eimsbüttel 3:0

Nach zuletzt vier Siegen in Folge in der Vorrunde knüpften die Volleyballerinnen des 1. VC Parchim mit dem 3:0-Heimsieg gegen Grün Weiß Eimsbüttel in der Abstiegsrunde nahtlos an die guten Leistungen an.

Parchim | Mit den drei Punkten verbleibt der 1. VC Parchim (17 Punkte) auf dem zweiten Tabellenplatz der Platzierungsrunde hinter dem Wiker SV (19), der sich ebenfalls in drei Sätzen gegen SC Alstertal-Langenhorn durchsetzte. Weiter geht es für die Parchimerinnen am Sonntagnachmittag (16 Uhr) beim VC Greifswald. Die Hansestädterinnen hatten an diesem Wochenende beim Kieler TV II keine Siegchance, verloren in drei Sätzen und stecken als Staffelsechster mitten im Abstiegskampf. Parchims Trainerin fehlte erkrankt Für die Parchimer Frauen begann die Abstiegsrunde etwas ungewöhnlich. Janine Carli war am vergangenen Donnerstag noch voller Vorfreude auf das erste Heimspiel des Jahres und voller Optimismus. Doch schon das Abschlusstraining konnte sie wegen einer Erkrankung nicht wahrnehmen. Und auch am Spieltag fehlte die Trainerin. Ehemann Davide Carli vertrat sie auf der Trainerbank. „Ihr geht es schon wieder besser“, gab er Entwarnung. „Wir sind echt froh, dass Charlie uns coacht“, sagt VCP-Kapitän Eva Gau. Es helfe unwahrscheinlich, wenn jemand von Außen Hinweise gibt. „Charlie“ hat guten Draht zur Mannschaft Mannschaft und Vertretungs-Coach kennen sich schon aus mehreren Spielen der laufenden Saison, als Janine Carli wegen Personalknappheit selbst auf dem Spielfeld stand. „Wir haben einen Draht zueinander“, hieß es aus der Mannschaft. Und das war auch zu merken. Obwohl es im Spielverlauf gegen Eimsbüttel ziemlich eng zuging, kam „Charlie“ mit nur einer Auszeit aus. Und zwar Mitte des zweiten Satzes, als der Gastgeber eine 14:10-Führung aus der Hand gab und plötzlich 14:16 zurück lag. Ansonsten reichten die Korrekturen von der Bank, um das Team in brenzligen Situationen wieder auf Kurs zu bringen. Anfangsnervosität schnell abgelegt Im ersten Durchgang brauchten die Gastgeberinnen einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Einige Male wackelte die Annahme und die Grün-Weißen führten bis zum 16:15. Sophie Zimmermann glich mit einem Angriff aus und sorgte mit zwei weiteren starken Aktionen für die erste Führung des VCP (18:16). Mit druckvollen Aufschlägen und starken Angriffen von allen Positionen erarbeiteten sich die Parchimerinnen den ersten Satzball und brachten diesen nach einem langen Ballwechsel auch im ersten Anlauf durch (25:18). Starke Nerven im dritten Satz gezeigt Bis auf die bereits angesprochene Phase Mitte des zweiten Satzes, hatte der VCP diesen Durchgang im Griff und gewann souverän mit 25:20. Der dritte war dann eher eine Berg-und-Tal-Fahrt. Die Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als Parchim mit 1:6, später 3:7 zurück lag. Die Gäste konnten aber den Druck nicht aufrecht halten. Spätestens beim 8:8 hatten die VCP-Damen den Spielfaden wiedergefunden. Sie konnten sich aber nicht wie in den ersten beiden Sätzen absetzen (21:21). Auch in der Endphase nicht. So ging dieser Satz in die Verlängerung, in der die VC-Mädels starke Nerven bewiesen und mit dem glücklicheren Ende (27:25) drei Punkte feiern konnten. Grün-Weiß-Coach Gennaro Gentile sah in Parchims Zuspielerin Amelie Witt die beste Spielerin auf Gastgeberseite. Parchims Trainer wählte Magdalena Ziemski von den Gästen zur wertvollsten Spielerin (MVP). Beiden überreichte Wolfram Reisener, Schatzmeister beim 1. VC Parchim, die Präsente für ihre Auszeichnungen. 1. VC Parchim – GW Eimsbüttel II 3:0 (25:18, 25:20, 27:25) Parchim: Gau, Dieckemann, Abrutat, Witt, Zimmermann, Reddin, Claus (L), Behring, Busch (L) ...

