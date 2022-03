Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim erwartet Tabellenführer Wiker SV zum letzten Heimspiel

Ein echter Höhepunkt erwartet die Parchimer Volleyballanhänger am Samstag in der Sporthalle am Fischerdamm. Zum letzten Heimspiel der Saison ist der Spitzenreiter der Platzierungsrunde Wiker SV zu Gast.

Parchim | Auch wenn der Klassenerhalt den Parchimerinnen nicht mehr zu nehmen ist, wollen sie sich keinesfalls hängen lassen. „Wir haben mit den Kielerinnen ja noch eine Rechnung offen“, sagt Janine Carli. Parchims Trainerin meint damit die knappe 2:3-Niederlage Mitte Februar im Hinspiel. „Ich hoffe, wir können uns revanchieren.“ Außerdem sei es für die Mädels ...

