Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim reist optimistisch zur VG WiWa nach Hamburg

Während in unserem Bundesland der Spielbetrieb im Volleyball ausgesetzt wurde, gehen die Regionalliga-Frauen weiterhin auf Punktejagd. Der 1. VC Parchim reist zum Tabellendritten VG WiWa Hamburg.

Parchim | In den beiden Vorrunden der Nordstaffel werden am Wochenende planmäßig sechs Duelle stattfinden. Zumindest nach aktuellem Stand. „Es könnte sich aber schnell etwas ändern“, ist Thomas Dieckemann mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Lage etwas vorsichtig. Der Präsident des 1. VC Parchim hofft aber, dass dem Spiel seiner Parchimerinnen am Sonntag be...

