Volleyball Regionalliga Nord Frauen : Junge Garde vom 1. VC Parchim beißt sich gegen Schwerin durch

Vor einer ansehnlichen Freitagabend-Zuschauerkulisse in der Fischerdammhalle gewann der 1. VC Parchim mit 3:0 gegen Schwerin und kletterte in der Tabelle der Platzierungsrunde auf Rang zwei.

Parchim | Für das Gros des Stammpersonals des 1. VC Parchim war es schon etwas ungewohnt, mehr als zweieinhalb Sätze in der Zone der Reservespielerinnen auszuharren und die eigene Mannschaft anzufeuern. Aber auch in dieser Rolle gaben Sophie Zimmermann, Eva Gau, Leonie Dieckemann und Sarah Gubin ordentlich Gas. Kitty Abrutat und Sarah Marckwardt führten an dies...

