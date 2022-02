Grün-Weiss Schwerin : A-Jugend muss in Bad Schwartau punkten

Für die Schweriner A-Jugend-Handballerinnen steht heute Abend viel auf dem Spiel. Um in der Bundesliga-Hauptrundenstaffel I im Rennen zu bleiben, dürfen die Grün-Weißen in Bad Schwartau nicht verlieren.

Schwerin | Wenn die Partie heute um 19 Uhr angepfiffen wird, ist die Situation für die Grün-Weißen klar. Geht das Team von Trainer Menc Exner in Bad Schwartau als Verlierer vom Feld, dürfte es das schon gewesen sein mit dem möglichen Weiterkommen in der Bundesliga. Denn angesichts von dann 0:4 Punkten wäre das Ziel, einen der ersten zwei Plätze in der Hauptrunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.