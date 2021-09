Handball : Acht Teams des Plauer SV in Klüschenberghalle im Einsatz

Handballfreunde der Region können gespannt sein. Am Sonnabend gibt die B-Jugend des Plauer SV ihr Debüt in der Ostsee-Spree-Liga und die Männer erwarten Matzlow-Garwitz zum Verbandsliga-Derby.

Plau am See | Ein vollgepacktes Programm erwartet die Handballfans des Plauer SV in der Klüschenberghalle. Während die C-Jugend-Mädchen in Wismar ihr erstes Punktspiel der Saison absolvieren, haben acht weitere PSV-Teams Heimrecht. Nach dem kurzfristigen Spielausfall letzte Woche in Potsdam gibt es jetzt für die B-Jugend-Mannschaft den Saisonauftakt in der Oberliga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.