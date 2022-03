Fußball in MV : Altkreisderby letzter Test für FCS Warin vor Rückrundenstart

Ein abschließender Test beim gleichklassigen Brüeler SV soll dem FC Seenland Warin das nötige Selbstvertrauen für den Start in die Rückrunde der Landesklasse V geben.

Brüel | Der Brüeler SV hat den Rückrundenstart bereits hinter sich. Am vergangenen Sonntag trennte sich das Team zu Hause mit einem 3:3 vom SV 90 Lohmen. In der Landesklasse IV geht am Wochenende schon der 15. Spieltag über die Bühne. Die Brüeler haben aber spielfrei und nutzen den Termin zum Test gegen die Wariner. Letztes Treffen schon zwei Jahre her ...

