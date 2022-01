Reitsport : Anna-Katharina Hildebrandt gewinnt Prüfung in Westergellersen

Im Pferdesport ist das Turniergeschehen coronabedingt weiterhin eingeschränkt. Aktuell gibt es einige Angebote auf mittlerem Niveau, etwa in der Lüneburger Heide.

Westergellersen/Lübtheen | Die für den RFV Lübtheen-Garlitz reitende Anna Katharina Hübner aus Dellien hatte sich mit einigen jungen Pferden auf den Weg in die Lüneburger Heide gemacht. Bei einem Turnier in Westergellersen konnte sie auf der 6-jährigen Stute Come to Blue PS eine Springpferdeprüfung gewinnen und in einer weiteren den zweiten Platz belegen. Zu einer Platzierung r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.