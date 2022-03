Handball Oberliga Ostsee-Spree : B-Jugend vom Plauer SV bekommt Punkte am Grünen Tisch

Die B-Jugend-Handballer des Plauer SV unterlagen im letzten Vorrundenspiel bei den Mecklenburger Stieren Schwerin mit 26:29. Die Punkte gehen trotzdem an Plau.

Plau am See | Obwohl sportlich unterlegen, setzten sich die Plauer Jungs durch. Und zwar am Grünen Tisch. Weil die Mecklenburger Jungstiere einen Spieler unberechtigt einsetzten, wurden dem Plauer SV zwei Tabellenpunkte zugesprochen. So beenden die Seestädter diese Runde mit 10:2 Punkten auf dem ersten Platz. Dahinter Narva Berlin mit 9:3 Zählern und die Landeshaup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.