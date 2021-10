Fußball Landesliga West : Blau-Weiß Polz holt drei Punkte gegen Hagenower SV

Mit dem 3:1-Sieg gegen den Hagenower SV sind die Blau-Weißen aus Polz jetzt punktgleich mit den Gästen. Und sie sind nunmehr seit fünf Spielen ungeschlagen.

Polz | Am Ende sei der Erfolg der Polzer im Waldstadion völlig verdient gewesen, ist aus dem Lager der Gastgeber zu hören. „Auch wenn wir ab der 51. Minute in Unterzahl zu Ende spielen mussten.“ Der Pechvogel bei einem etwas unnötigen Foulspiel war der Torschütze zum 1:0 Thilo Wilkens. In der elften Minute kam der Routinier nach einer Ecke ungehindert zum Ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.