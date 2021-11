Bundesliga Ringen : RV Lübtheen braucht für Playoff-Einzug schon ein Wunder

Die Lübtheener Bundesliga-Ringer wollten in dieser Saison ins Achtelfinale einziehen. Doch nach der Hinrunde sieht es düster aus. Vereins-Chef Bert Compas zieht im SVZ-Interview ein Zwischenfazit.

Lübtheen | Dass die Mannschaft des RV Lübtheen auch in dieser Bundesliga-Saison einen schweren Stand haben würde, war allen Beteiligten klar. Aber dass es so dicke kommt, das Team bisher alle fünf Kämpfe verloren hat und so als Schlusslicht in die Rückrunde startet, damit hatte der Lübtheener Vereinsvorsitzende Bert Compas dann doch nicht gerechnet, wie er im SV...

