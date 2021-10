Ringen Bundesliga : RV Lübtheen fehlt das Quäntchen Glück

Auf den ersten Saisonsieg hatten die Verantwortlichen des RV Lübtheen beim Aufeinandertreffen mit dem KSC Hösbach gehofft. Am Ende wurde es wieder eine Niederlage, bei der sich die Lübtheener aber teuer verkauften.

Lübtheen | Es läuft der zweite Kampf des Abends, als es in der Hans-Oldag-Halle zum ersten Mal so richtig laut wird. In der ersten Runde der 130 Kilogramm-Gewichtsklasse hatte der Hösbacher Ilja Klasner eine Punktwertung gesammelt und setzte Artur Omarov vom RV Lübtheen damit gehörig unter Druck. Unter den Anfeuerungsrufen der 250 Zuschauer schafft es der Tschec...

