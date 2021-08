Sportauszeichnung : Christina Rode ist Schwerins Trainerin des Jahres

Hans Taken

Die Stadt Schwerin hat ihre besten Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet – und das gleich für die Jahre 2019 und 2020.

Schwerin | Da sitzen sie also auf Holzstühlen, eingerahmt von Apfelbäumen und Bienenhaus, von Fachwerkhäusern und Kutschenstall. Und die geladenen Sportlerinnen und Sportler schauen in den Himmel und fragen sich: Kommt aus den dunklen Wolken wohl noch ein Regenschauer? Auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier ist das Wetter an diesem Sonnabendnachmittag...

