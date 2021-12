1. VC Parchim : Coole Weihnachtsfeier der Volleyball-Kinder in der Wolfsschlucht

Eigentlich wären die Parchimer U12-Volleyballerinnen beim Turnier in Ueckermünde gefordert. Da aber der Wettkampfbetrieb im Verband ausgesetzt ist, tobten sich die VCP-Mädels im Wald aus.

Parchim | „Irgendetwas mussten wir ja mit dem frei gewordenen Termin anfangen“, so Kathrin Rathsack und Relana Derrath. Eine Weihnachtsfeier im Freien bot sich förmlich an. Und es sei auch noch Corona konform. Also trafen sich die Volleyballerinnen der U12- und U13-Trainingsgruppe im Naturraum „Neuer Teich“ in Lübz. Dort hatte sich irgendwo der Weihnachtsmann i...

