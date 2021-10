Fußball-Landesklasse IV : Coronafälle beim Brüsewitzer SV sorgen für Spielausfall in Lohmen

Das Landesklasse-Spiel zwischen dem SV 90 Lohmen und Brüsewitzer SV fiel erst einmal der Pandemie zum Opfer. Es soll im November nachgeholt werden.

Lohmen | In der Fußball-Landesklasse IV konnten am achten Spieltag nur fünf von sechs Partien stattfinden. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle beim Brüsewitzer SV wurde das Gastspiel beim SV 90 Lohmen von Staffelleiter Thomas Schuldt am Sonnabendvormittag kurzfristig abgesetzt, wie Lohmens Trainer Robert Bahlmann auf Nachfrage der SVZ berichtete. Ein Nachholtermin ...

