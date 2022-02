Fussball : Coronausbruch bei Verbandsligist Güstrower SC

Gleich mehrere Spieler und Mitglieder des Funktionsteams vom Güstrower SC haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb musste das kommende Punktspiel gegen den 1. FC Neubrandenburg abgesagt werden.

Güstrow | Jetzt hat es auch Fußball-Verbandsligist Güstrower SC mit voller Breitseite erwischt. Nicht nur Trainer Holger Scherz, sondern auch zahlreiche Spieler haben sich mit dem Coronavirus angesteckt und dürfen deshalb in den kommenden Tagen nicht am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen. „Ich wollte am Dienstag zum Training fahren und hatte leichte ...

