Tischtennis : DJK Schwerin gewinnt Derby gegen die Mecklenburger Stiere

In der Tischtennis-Landesliga standen sich die DJK Schwerin und das Team der Mecklenburger Stiere gegenüber. Mit 10:5 behielt die DJK die Oberhand.

Schwerin | In der Anfangsphase konnten beide Teams das Match noch ausgeglichen gestalten. Beide Vertretungen gewannen zum Auftakt jeweils ein Doppel. Marcel Sonneck erspielte dann für die DJK Schwerin das 2:1, Hartmut Meincke glich aus, bevor Andreas Kabus die erneute DJK-Führung zum 3:2 besorgte. Das wollten die Gäste so nicht stehen lassen und glichen in Perso...

