Fußball : Das Personalkarussell dreht sich munter weiter

Die Vereine aus Schwerin und Nordwestmecklenburg arbeiten am Kader für die nächste Spielzeit.

Schwerin | Ex-Schweriner Jelto Reuter nach Schönberg Der FC Schönberg hat sich mit Jelto Reuter einen neuen Stürmer geangelt. Reuter wechselt vom FC Dornbreite Lübeck an die Maurine und ist in der Verbandsliga kein Unbekannter. Der 22-Jährige kickte bereits für den FC Mecklenburg Schwerin in der höchsten Liga MVs. Für Dornbreite traf Reuter in 22 Spielen 33 M...

