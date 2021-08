FC Mecklenburg Schwerin : Endlich wieder Fußball-Oberliga!

Der Club aus der Landeshauptstadt spielt nach drei Jahren Verbandsliga wieder in der Oberliga und möchte mit seiner jungen Mannschaft mindestens die Klasse halten.

Schwerin | Der Schweriner Fußball ist erneut zurück in der Oberliga. Nach zwei Spielzeiten in Liga fünf von 2016 bis 2018 ist der FC Mecklenburg nach drei Jahren Abstinenz erneut im überregionalen Fußball angekommen. Und dort soll die junge FCM-Truppe nach der Saison „überm Strich stehen“, wie Trainer Stefan Lau sagt. Das Ziel ist also klar, die Klasse soll trot...

