Tischtennis in Schwerin : Der Kampf um Meisterschaften und Klassenerhalte beginnt

Für die Tischtennisspielerinnen und -spieler wird es am Wochenende mit dem Start in den Ligen wieder ernst. Für einige geht es dabei um den Aufstieg, andere sind dagegen schon mit dem Nichtabstieg zufrieden.

Schwerin | Das 31. Landespokalturnier haben die Tischtennisspieler und -spielerinnen bereits hinter sich gebracht. Am Wochenende geht es nun auch in den Ligen wieder los. Viele Veränderungen gibt es da übrigens nicht, gab es doch durch den coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison keine Auf- und Absteiger. Dennoch hat sich in der Schweriner Tischtennislands...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.