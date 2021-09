Tischtennis in Schwerin : Der TTC Schwerin hat in diesem Jahr seine Mitgliederzahl verdoppelt

Aus etwas über 40 wurden 90: Der Schweriner Tischtennisverein hat zahlreiche Spieler vom VfL Schwerin bei sich aufgenommen, gibt es die dortige Abteilung doch seit Kurzem nicht mehr.

Schwerin | Eigentlich ist an einem Dienstag die Sporthalle in der Hamburger Allee hinter dem Campus am Turm brechend voll. Eigentlich stehen dann auch unzählige Tischtennis-Tische auf dem Hallenboden, Bälle fliegen übers Netz und die Schläger werden geschwungen. Aber halt nur eigentlich. Gut gefüllt ist die Halle beim Training des TTC Schwerin zwar dennoch, aber...

