Segeln : Deutscher Meister in Cadet-Klasse 2021 kommt aus Güstrow

Kiran Hirthe und Max Wulff machten in Neuruppin schnell klar, dass sie sich den Meistertitel nicht nehmen lassen wollen.

Neuruppin | Mit Siegen in acht von elf Wettfahrten dominierten die jungen Segler Kiran Hirthe vom Segelverein Güstrow und sein Vorschoter Max Wulff vom Segel-Club Ribnitz die Internationalen Deutschen Meisterschaften in der Jugendbootsklasse Cadet auf dem Ruppiner See. Nach Erfolgen bei den Landesjugendmeisterschaften in Altefähr im August und bei drei weitere...

