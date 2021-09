Volleyball : Drei Tage Volleyball pur in Schwerin

Beim Meck-Pomm-Ostsee-Cup kämpfen von Freitag bis Sonntag 14 Auswahlmannschaften in der Palmberg-Arena und in der Volleyballhalle um die begehrten Pokale.

Schwerin | Letztes Jahr musste der Meck-Pomm-Ostsee-Cup abgesagt werden. 2021 geht es bei einem der größten Nachwuchsturniere – im Normalfall – zumindest in einer abgespeckten Variante wieder rund. Ab Freitag fliegt drei Tage lang in der Palmberg-Arena und in der Volleyballhalle der Ball über die Netze. Zuschauer sind nicht zugelassen 14 Landesauswahlmanns...

