Fußball-Verbandsliga : Dynamo Schwerin eilt von Sieg zu Sieg und ist jetzt Tabellenzweiter

Die SG Dynamo Schwerin gewinnt 4:1 beim SV Siedenbollentin und stürmt auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsliga.

Siedenbollentin | Auch wenn SG Dynamo-Trainer Jano Klempkow den Ball gerne flach hält und nur ungern zu viel Euphorie aufkommen lassen möchte: An der Tatsache, dass sein Team jetzt vier Siege in Folge geschafft hat und auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsliga stürmte, kommt auch er nicht vorbei. Doch vor diesem Erfolg beim SV Siedenbollentin mussten...

