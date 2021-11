Fussball-Verbandsliga : Dynamo Schwerin verliert Verbandsliga-Topspiel in Pastow mit 0:1

In einer heiß umkämpften Partie mit 13 gelben und einer gelb-roten Karte unterlag Dynamo Schwerin beim Tabellenführer SV Pastow mit 0:1.

Pastow | Das Top-Spiel der Verbandsliga MV fand in Pastow statt, und wer ein Freund von schnellen Toren ist, der wurde schon nach drei Spielminuten zufrieden gestellt. Vorausgesetzt er ist auch Fan des SV Pastow. Denn Marc Klöckner nutzte für die Hausherren einen groben Abwehrschnitzer der SG Dynamo zur 1:0-Führung. Kaum auf dem Platz, schon in Rückstand – so ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.