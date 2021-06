Handball : Ein neuer Kreisläufer für die Schweriner Handball-Stiere

Handball-Drittligist Mecklenburger Stiere verstärkt sich weiter für die neue Saison. Vom Liga-Kontrahenten HSG Ostsee N/G kommt Kreisläufer Mats Schramm nach Schwerin – 20 Jahre jung und stattliche 2,08 Meter groß.

Schwerin | Dass sie in der kommenden Saison mit einem überragenden Kreisläufer in der 3. Handball-Liga aufwarten können, daran werden Schwerins Handball-Stiere in den nächsten Wochen und Monaten akribisch arbeiten. Dass ihr neuer Kreisläufer alle um ihn herum Agierenden überragen wird, das steht indes jetzt schon fest. Neuzugang Mats Schramm vom Liga-Kontrahente...

