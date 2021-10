Fußball-Landesklasse IV MV : Aufsteiger Eldena holt im Kreisderby gegen Zarrentin ersten Punkt

Mann des Tages aus Eldenaer Sicht war Michael Porep. Durch einen gehaltenen Elfmeter in der Schlussminute rettete der Torwart seinem Team ein 3:3 gegen Empor Zarrentin.

Eldena | Es hätte ein ganz bitterer Moment für die Eldenaer Landesklasse-Fußballer werden können. In der Schlussminute sprang Spielertrainer John Mäder der Ball bei einer Zarrentiner Ecke an die Hand. Alle Diskussionen halfen nichts, der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Doch mit all seiner Routine parierte Michael Porep den Strafstoß und wurde ansc...

