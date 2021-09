Fußball-Landesklasse : Aufsteiger Schwarz-Weiß Eldena verpasst ersten Punktgewinn

Die bisher beste Saisonleistung war am Ende nicht gut genug. Die Landesklasse-Fußballer des LSV Schwarz-Weiß Eldena haben mit dem 2:3 beim Schweriner SC auch ihr sechstes Punktspiel verloren.

Schwerin/Eldena | Die Eldenaer waren zum ersten Mal in dieser Saison nahe dran am Punktgewinn. Am Ende fehlte dem Aufsteiger die Kraft, um sich für einen vor allem defensiv disziplinierten Auftritt zu belohnen. Der Schweriner Führungstreffer resultierte aus einem Foulelfmeter, den Eldenas Spielertrainer John Mäder in die Kategorie „kann man geben“ einordnete. Bei de...

