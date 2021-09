Kegeln Kreisliga Ludwigslust : Erster Turniersieg für Neustadt-Glewe

Die Kreisliga im Kegeln ist in die neue Saison gestartet. Die Hierarchie in der Kreisliga ist eine völlig Neue, was sich zum Auftakt in Glövzin auch zeigte.

Glövzin | Was hat sich geändert? Die Mannschaft von Post Ludwigslust wird nicht mehr dabei sein. Einige Spieler haben aber nach dem „Lockdown“ das Kegeln nicht aufgegeben und wechselten zu Fortschritt Neustadt-Glewe. Weder Post noch Fortschritt hatten in den letzten Jahren ein Turnier in der Kreisliga gewinnen können. Die neu aufgestellte Mannschaft von Neustad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.