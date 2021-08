Fußball Landesklasse IV : Aufsteiger FC Sternberg startet mit Dreier in die Saison

Das war ein Einstand nach Maß. Der FC Aufbau Sternberg startet mit einem 2:0-Sieg gegen die TSG Gadebusch in die Punktspiele.

Sternberg | Spielerisch war dieser erste Liga-Auftritt im Stadion am See nicht grade das Gelbe vom Ei für die knapp 90 Zuschauer. Dazu trugen über weite Strecken beide Kontrahenten bei. „Ich bin aber heilfroh, dass es so gelaufen ist“, sagte FCA-Trainer Rolf Brümmer kurz nach dem Abpfiff und nahm den Glückwunsch von TSG-Coach Martin Speck entgegen. Drei Punkte, k...

