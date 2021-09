Fußball Landesklasse V : FC Seenland Warin ist gegen Mulsower SV auf Revanche aus

Die Seenländer können mit Recht von einem gelungenen Start in die Fußball Landesklasse sprechen. Bislang haben sie zwölf Punkte auf dem Konto, zweiter Tabellenplatz.

Warin | Und genau diese Bilanz soll dem FC Seenland Warin am Sonntag beim Mulsower SV Rückenwind geben. Nach zuletzt vier Siegen in Folge wollen die Gäste unbedingt die Serie fortsetzen. Gelingt das, könnte sich die Mannschaft von Trainer Michael Ziepke gleichzeitig für die 1:3-Pleite der vergangenen Saison an gleicher Stelle revanchieren. Doch Vorsicht ist g...

