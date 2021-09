Motocross in Vellahn : Fans und Fahrer kamen voll auf ihre Kosten

Die neugestaltete Strecke hielt, was sie versprach. Davon konnten sich beim 38. ADAC Motocross in Vellahn 2.500 Zuschauer überzeugen. Sie bekamen rasanten Motorsport und auch einen Sieg für die Lokalmatadoren geboten.

Vellahn | Viele Motorsportfans hatten ihren Platz an der Motocross-Strecke in der Vellahner Heide schon lange vor dem ersten Rennstart gefunden. So wie Gerhard Behnke (82 Jahre), Ludwig Köppen (85) und Günther Kiehm (86), die es sich auf ihren Klappstühlen in der Startkurve bequem machten. Die drei Herren im gesetzten Alter wohnen in Gülze, Franzhagen und Besit...

