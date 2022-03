Handball Bezirksliga West : Frauen vom SV Matzlow-Garwitz verlieren knapp beim Plauer SV

Mit nur sieben Spielerinnen reiste das Matzlow-Garwitzer Team zum Tabellenzweiten Plauer SV und schlug sich dort tapfer.

Plau am See | Trotz personeller Notlage war für die Matzlowerinnen eine Spielabsage kein Thema. Im Gegenteil. In der Klüschenberghalle kam schnell eine „jetzt erst Recht Stimmung“ auf. Am Ende unterlagen die nie aufgebenden Gäste denkbar knapp mit 22:23 Toren. „Auf diese Leistung können wir aufbauen“, so Trainer Heiko Meißner, der diesmal alleine an der Linie stand...

