Fußball-Verbandsliga : Beim Gastspiel des Güstrower SC kommt es auf die Tagesform an

Am zweiten Spieltag der Fußball-Verbandsliga gastiert der Güstrower SC am Sonnabend um 14 Uhr beim 1. FC Neubrandenburg. Beide Teams starteten mit einem 2:0-Erfolg in die Saison.

Güstrow | Nach dem der Start in die Verbandsliga geglückt ist, können die Fußball-Männer des Güstrower SC am Sonnabend relativ entspannt zum 1. FC Neubrandenburg reisen. Bei den Vier-Tore-Städtern ist die Gefühlslage aber identisch, auch sie fuhren am ersten Spieltag einen 2:0-Erfolg ein. Einen Favoriten gibt es aus Sicht von Güstrows Trainer Holger Scherz nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.