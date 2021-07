Fußball-Testspiel : Dynamo Schwerin mit viel Leerlauf

Hans Taken

Dynamo Schwerin muss sich gegen Siebtligisten Stahl Brandenburg mit einem glücklichen Unentschieden begnügen.

Schwerin | Erst zwei Stunden vor dem Testspiel gegen Stahl Brandenburg kam Dynamo-Coach Jano Klempkow aus dem Urlaub zurück. „Ich fühle mich ausgeruht“, sagte der Coach, der nach seiner Italien-Tour noch einen Stopp in Leipzig eingelegt hatte und von dort am Sonnabend die letzte, 450 Kilometer lange Etappe seiner Reise zurückgelegt hatte. Was er dann auf der Pau...

