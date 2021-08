Fußball in Schwerin : FC Mecklenburg Schwerin feiert ersten Oberliga-Sieg

Der Knoten beim FC Mecklenburg ist geplatzt, bejubelten die Schweriner doch im Duell der Aufsteiger gegen den MSV Neuruppin einen 3:2-Sieg. Witkowski traf zwei Minuten vor Schluss per Lupfer.

Schwerin | Fußball kann so schön und manchmal auch so einfach sein. Eine Flanke, eine Kopfballablage und ein Lupfer aus dem Stand von der Strafraumkante. Plötzlich ist er drin, der Ball. In der 88. Minute. Zum 3:2 für den FC Mecklenburg Schwerin. Musste der FCM noch vor wenigen Tagen mit ansehen, wie der MSV Pampow seinen Siegtorschützen im Derby in einer Jubelt...

