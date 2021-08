Fußball-Landesklasse : MSV Pampow II düpiert Gastgeber Neumühle

Auf der Platzanlage des Neumühler SV war viel los, denn alle kleinen und großen Kicker des Vereins trafen sich zum Saisonauftakt. Gespielt wurde auch, aber der Neumühler SV hatte gegen Pampow II das Nachsehen.

Schwerin | Diesen Start in die Spielzeit 2021/22 hatten sich die Neumühler aber ganz anders vorgestellt. Doch die neu formierte Mannschaft des MSV Pampow II ging auf der Ranch mit einem deutlichen 4:0-Sieg vom Platz. Alle Treffer nach der Halbzeit Der MSV Pampow war in beiden Hälften die Spiel bestimmende Mannschaft, aber sie konnte gerade in Hälfte eins d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.