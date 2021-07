Fußball in Schwerin : Der FC Mecklenburg Schwerin trotzt Lok Leipzig ein Remis ab

Der Schweriner Oberligist hält gegen Regionalliga-Vertreter Lok Leipzig lange eine 1:0-Führung, kassiert kurz vor Schluss aber noch den 1:1-Ausgleich.

Schwerin | 260 Tage – anders gesagt: ganze 8 Monate und 17 Tage lang rollte kein Ball mehr im Sportpark Lankow. Also in einem richtigen Fußballspiel. Ein 2:3 prangerte am 23. Oktober 2020 auf der Anzeigetafel, Kühlungsborn gewann damals mit einem Last-Minute-Tor gegen den FC Mecklenburg Schwerin. Danach ruhte die Pille in der Heimspielstätte der Schweriner. Kein...

