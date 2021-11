Fussball-Oberliga Nord : MSV Pampow lockt Fans mit Freikarten fürs nächste Heimspiel

Oberligist Pampow steht Freitag vor einem wichtigen Spiel und hofft auf viele Zuschauer. Damit auch möglichst viele kommen, werden 100 Tickets in einem Lebensmittelgeschäft verschenkt.

Pampow | Als vor knapp vier Wochen der Fußball-Oberligist MSV Pampow gegen die Mannschaft von Lok Stendal spielte, da hatte die Platz-Kassiererin nicht viel zu tun. 110 zahlende Zuschauer – so wenig wie seit Jahren nicht mehr. Noch liegt der MSV in der Zuschauerstatistik in dieser Saison mit insgesamt 2161 Fans in sieben Heimspielen und einem Durchschnitt von ...

