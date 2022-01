Oberliga-Fussball : MSV Pampow startet Testspiel-Reihe bei Anker Wismar

Für die Oberliga-Kicker des MSV Pampow ist die Verschnaufpause vorbei. Am Sonntag steht schon das erste Testspiel an.

Pampow/Wismar | Das Jahr ist gerade mal ein paar Tage alt, da sind die Kicker des MSV Pampow schon wieder fleißig. Am vergangenen Montag bat Trainer Ronny Stamer zum ersten Training, am kommenden Wochenende steht dann auch schon der erste Test an. Um 13 Uhr soll am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz des FC Anker in Wismar der Ball rollen. Vier Testspiele sind schon ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.