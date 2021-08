Fußball-Landespokal : Güstrow, Laage und Lohmen nehmen unterschiedliche Rollen ein

Mit den Pokalwettbewerben wird am Wochenende die neue Fußballsaison im Land eingeläutet. Der Güstrower SC ist am Freitag-Abend in Stavenhagen klarer Favorit. Für Laager SV und SV Lohmen bestehen Außenseiterchancen.

Güstrow | Wenn der Güstrower SC am Freitagabend um 18.30 Uhr bei den Kickers JuS (Jürgenstorf und Stavenhagen) aufläuft, dann betritt Holger Scherz absolutes Neuland. „Ich war dort noch nie und kenne auch keinen einzigen Spieler“, gesteht der 51-Jährige, der in Sachen Fußball ansonsten bereits viel in Mecklenburg-Vorpommern rumgekommen ist. Das soll den Respekt...

