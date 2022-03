Fussball-Verbandsliga : Güstrower SC spielt schon Donnerstagabend beim SV Warnemünde

Das Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga wurde aufgrund von Personalproblemen bei den Hausherren kurzfristig vorverlegt. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Güstrow | In der Fußball-Verbandsliga gibt es eine kurzfristige Spielverlegung. So findet die Partie zwischen dem SV Warnemünde und Güstrower SC bereits am Donnerstagabend statt. Und nicht wie ursprünglich geplant am Sonnabend. „Die Warnemünder haben uns das angeboten, weil sie am Wochenende wohl personelle Probleme gehabt hätten. Wir haben das gerne angenommen...

