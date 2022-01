Verbandsliga MV : Innenverteidiger Moritz Schumann schließt sich Güstrower SC an

In der Hinserie hatte Fußball-Verbandsligist Güstrower SC mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Nun könnte Moritz Schumann zumindest ein Problem lösen. Außerdem hat sich in Sachen Testspiele etwas geändert.

Güstrow | Fußball-Verbandsligist Güstrower SC begrüßt einen Neuzugang in seinen Reihen. Moritz Schumann gehört seit der Winterpause zum Kader. „Er hat bei uns mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt Jens Schweder von der sportlichen Leitung. Gleichzeitig löst Schumann ein Problem auf der Innenverteidiger-Position, auf der die Güstrower in der Hinserie zu oft umbauen mussten. „So einen hochgewachsenen und kräftigen Spieler kann man immer gut gebrauchen“, ergänzt Schweder. Ausbildung in Güstrow angefangen Moritz Schumann kam schon im Testspiel beim Malchower SV zum Einsatz und gab trotz der 0:2-Niederlage ein solides Debüt. „Wir erhoffen uns von ihm mehr Stabilität in der Defensive“, sagt Schweder. Zuletzt kickte Schumann für den TSV 1860 Stralsund in der Landesliga Nord. Doch da er nun eine Ausbildung in Güstrow absolviert, war der 20-Jährige auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. „Ich freue mich auf die kommende Zeit und das Team. Zudem hoffe ich, dass die weitere Saison erfolgreich verläuft und ich mich weiterentwickeln kann“, so der Neuzugang. Dass der Wechsel unkompliziert über die Bühne ging, lag auch am abgebenden Verein. „Der TSV Stralsund hat uns überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Wir möchten uns dafür bedanken, dass alles reibungslos geklappt hat“, schickt Jens Schweder liebe Grüße an den Strelasund. Testspieländerung: In Malchow gegen Bentwisch Derweil gibt es eine Planänderung in Sachen Testspiele. Weil das Heimspiel gegen die U19 des FC Hansa Rostock auf Grund der aktuellen Corona-Bedingungen im Landkreis Rostock abgesagt werden musste, treffen die Güstrower am Mittwoch stattdessen auf dem Kunstrasenplatz in Malchow auf den Ligakonkurrenten FSV Bentwisch. Anstoß ist um 19.15 Uhr. ...

