Fußball-Testspiele : TSV Goldberg feiert dritten Sieg in Folge

Auch die Landesklasse-Fußballer des TSV Goldberg stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Das Team von Trainer Marco Lewerenz scheint gut in Tritt gekommen zu sein, feierte es doch im dritten Testspiel den dritten Sieg.

Goldberg | Nach den klaren Erfolgen gegen die eigene zweite Mannschaft (8:0) und den FSV Krakow am See (6:0) ging es für die Goldberger im Vergleich mit der zweiten Vertretung der Spielvereinigung Cambs/Leezen zu Hause enger zu. Am Ende hieß es 2:1 für den TSV. Die Goldberger waren von Beginn an feldüberlegen. Die größte Chance der Anfangsphase vergab Alec Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.