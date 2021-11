Leichtathletik : Grenzlauf von Lauenburg nach Boizenburg geht in die 18. Runde

Eine Strecke über die nun geöffnete innerdeutsche Grenze unter die Laufschuhe zu nehmen. Das war Ende 1989 die Idee, die zum Grenzlauf zwischen Boizenburg und Lauenburg führte und die bis heute lebt.

Boizenburg | Anders als bei den ersten Auflagen, als die rund 14 Kilometer lange Strecke im Fünf-Jahres-Rhythmus von Ost nach West führte, fällt der Startschuss für den Grenzlauf inzwischen vor dem Lauenburger Schloss. So auch an diesem Sonntag, um 10 Uhr. Zielpunkt ist das Vereinsheim der SG Aufbau Boizenburg auf dem Gelände der „Arena am Fliesenwerk“. Seit di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.