Handball in Schwerin : Grün-Weiß für zwei Punkte nicht clever genug

Die Schweriner Drittliga-Handballerinnen verlieren auswärts beim Thüringer HC II mit 19:24 (10:11).

Bad Langensalza/Schwerin | Eigentlich hatte man beim SV Grün-Weiß Schwerin nach dem späten Drittliga-Spiel am Sonntagabend in Bad Langensalza erst mit einer Ankunft in MVs Landeshauptstadt weit nach Mitternacht gerechnet. Da die Straßen aber völlig frei waren und nur eine kleine Pause von 20 Minuten die Fahrt unterbrach, waren die Handball-Damen um 0 Uhr wieder zu Hause. Die 19...

