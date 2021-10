Handball A-Jugendbundesliga : Grün-Weiß Schwerin empfängt den TSV Nord Harrislee

Am zweiten Spieltag der A-Jugendbundesliga hat der Schweriner Handball-Nachwuchs ein Team aus dem hohen Norden zu Gast in der Reiferbahnhalle.

Schwerin | Einen Sieg brauchen die A-Juniorinnen des SV Grün-Weiß Schwerin noch, um sich für die Meisterrunde in der Jugendbundesliga zu qualifizieren. Nach dem Auftakterfolg beim SV Werder Bremen steht am Sonnabend der zweite Spieltag an. Zu Gast in der Halle an der Reiferbahn ist ab 16 Uhr der TSV Nord Harrislee. Heimvorteil ausnutzen Der Handball in Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.