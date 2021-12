Faustball : Frauen des Güstrower SC verlieren Spitzenduell gegen Wangersen

Nachdem der Güstrower SC das Topspiel gegen den MZV Wangersen mit 0:3 verlor, holte die Mannschaft dann einen 3:0-Sieg gegen Schülp.

Ahlerstedt | Zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Faustball-Bundesliga der Damen kam es in der Staffel Ost zum Topspiel der beiden bisher Erstplatzierten MTV Wangersen gegen Güstrower SC 09. Der GSC kam ausgesprochen schwach in die Partie und verlor den ersten Satz schnell mit 4:11. In den folgenden beiden Sätzen verlief das Spiel deutlich ausgeglichener, änderte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.