Handball-MV-Liga : Güstrower HV macht es in Stralsund unnötig spannend

In seinem zweiten Saisonspiel hatte der Güstrower HV in der Handball-MV-Liga Ost das schwere Auswärtsspiel beim Stralsunder HV II vor der Brust. Wenn auch nur knapp, konnte der Gast die beiden Punkte mit in die Barlachstadt nehmen.

Stralsund | Große Erleichterung herrschte beim MV-Ligisten Güstrower HV, als in Stralsund die Schlusssirene ertönte. Für die Handball-Männer stand bei der Drittliga-Reserve nämlich ein 28:27-Erfolg zu Buche. „Wir sind sehr happy, dass wir das schwere Spiel hinter uns gebracht haben“, freut sich Spieler-Trainer Oliver Mayer über die zwei gewonnenen Punkte. „Und nu...

